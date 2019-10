ESPORTE Grêmio e Flamengo abrem disputa por vaga na final da Libertadores da América Times se enfrentam na arena do Tricolor gaúcho, em Porto Alegre. Noite de futebol também tem rodada do Campeonato Brasileiro

Gabriel e Rafinha brincam com a bola durante treino em Viamão Foto: Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Começa nesta noite (2) a disputa por uma vaga na decisão da Libertadores da América. Grêmio e Flamengo se enfrentam, a partir das 20h30 (de MS), na arena do tricolor gaúcho, em Porto Alegre.

O técnico Renato Portaluppi faz mistério em relação ao time titular, mas a tendência é de que comece o jogo com Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Kannemann e Cortez; Michel, Matheus Henrique, Alisson, Luan e Everton; Diego Tardelli.

Já o Flamengo deve entrar em campo com Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Arão, Gerson, Everton Ribeiro e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

O jogo da volta está marcado para o dia 23 de outubro no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O vencedor do confronto decidirá a Libertadores contra quem passar do duelo argentino entre Boca Juniors x River Plate, que venceu ontem a primeira partida entre os dois.

Rodada – A noite de futebol desta quarta-feira também tem Campeonato Brasileiro com dois jogos atrasados da 21ª rodada, ambos às 18h15. O Atlético Mineiro recebe o Vasco no estádio Independência, em Belo Horizonte, enquanto o Corinthians visita a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC).