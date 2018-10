Futebol Grêmio e River se enfrentam hoje nas semi-finais da Libertadores O Tricolor tem a vantagem de 1 a 0 construída em triunfo no Monumental de Nuñez

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Está tudo pronto para a decisão desta noite (30/10), pela volta nas semifinais da Conmebol Libertadores, na Arena do Grêmio. Para o duelo diante do River Plate, o tricolor fechou os trabalhos em sessão de treinamento na tarde de segunda-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho. O compromisso está agendado para as 20h45 (MS).

O Tricolor tem a vantagem de 1 a 0 construída em triunfo no Monumental de Nuñez, na Argentina e joga pela vantagem do empate. Os ingressos esgotados com antecedência.

O treino

Com a primeira parte fechada ao acesso da imprensa, o técnico Renato Portuluppi ajustou os últimos detalhes para o confronto. Na reta final, quando o acesso foi liberado, os jogadores iniciavam um treinamento recreativo, o tradicional rachão de véspera de jogos.

Everton participou normalmente da atividades, assim como Léo Moura, dessa forma ambos estão aptos para aparecer nos 11 iniciais. Somente o goleiro Marcelo Grohe não participou desta atividade, mas deve ficar à disposição. Desfalque certo para a partida é o do zagueiro Kannemann por suspensão automática. Alem dele, Luan também deve ficar de fora, por lesão. O centroavante André apenas correu em torno do campo.