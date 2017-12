Antidoping Guerrero está suspenso por um ano e fora do jogo descisivo do Fla "Fifa suspendeu o atacante após ele ter sido pego no antidoping; Guerrero corre o risco também de perder a Copa do Mundo da Rússia em 2018"

Por: Tero Queiroz 08/12/2017 às 10:21

Foto: Divulgação/Assessoria A Fifa anunicou nesta sexta-feira (08) a punição do jogador peruano Paolo Guerrero. O atacante do Flamengo está suspenso por um ano por ter sido flagrado no exame antidoping antes da partida da seleção argentina contra o Peru pelas eliminatórias da Copa, em outubro. Com isso, o jogador corre o risco de perder a Copa do Mundo da Rússia em 2018, além de não poder atuar pela sua equipe. Ele também está fora do duelo decisivo de quarta-feira (13) diante do Independiente, pela segunda partida da final da Copa Sul-americana, no Maracanã. No primeiro jogo o time rubro-negro perdeu pelo placar de 2 a 1. O contrato dele com o time carioca termina em agosto de 2018. O julgamento foi realizado em primeira instância e cabe recurso ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte), na Suíça, por parte da defesa do atleta.