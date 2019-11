CAMPEONATO BRASILEIRO Há 25 anos sem vencer Grêmio em Porto Alegre, Fla ganha com 10 em campo e sem titulares Vitória sofrida representa enorme conquista ao clube carioca

Gabigol comemora gol pelo Flamengo Foto: Reprodução/Globo

O Flamengo trata o título brasileiro com cautela, mas o elenco sabe que a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio foi um passo enorme para a conquista. O time ficou a apenas dois pontos de assegurar matematicamente o troféu. No vestiário, na Arena do Grêmio, o clima foi de muito celebração, como mostrou o vídeo de bastidores da FlaTV.

Filipe Luís, que foi preservado e ficou no banco de reservas, era um dos mais empolgados. Rubro-negro desde criança, o lateral, empolgado, abraçou o goleiro Diego Alves e gritou:

- Que time do car... !

O Flamengo não vencia o Grêmio em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro há 25 anos. O vice de futebol Marcos Braz também recebeu um caloroso abraço do técnico Jorge Jesus após a partida. O dirigente foi o principal responsável pela contratação do português.

Os bastidores do FlaTV ainda mostram Gabigol sendo celebrados por crianças gremistas. Um deles recebe a camisa do atacante do Flamengo e se emociona.

