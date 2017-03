Esporte Jailson Paz e Leonardo faturam estadual de Beach Tennis na Capital

Começou no último final de semana a disputa pelo ranking do Circuito Sul-mato-grossense de Beach Tennis. A etapa inicial reuniu 88 duplas na praça esportiva Belmar Fidalgo, Parque Ayrton Sena e Talent Soccer no Cene.

A etapa reuniu duplas femininas, masculinas e mistas nas categorias A, B e C. Pela principal, Jailson Paz e Leonardo Martins, faturaram o titulo ao vencerem Filipe Edgardo e Fábio Puga. Jailson faturou, no mês passado, o titulo de Rei da Praia no Beach Tennis Sul-mato-grossense, que reúne os principais jogadores da temporada.

No feminino, Camila Gouvea e Rafaela Souza, subiram ao local mais alto do pódio. Camila, de apenas 13 anos, que recentemente foi a Rainha da Praia na categoria B, foi um dos destaques da competição agora na categoria A, ao lado de Raissa Caroline, de 15 anos, que ficou na terceira colocação também na categoria A e Rebeca Ferreira, de apenas 12 anos, terceira colocada na categoria B.

Pela categoria B, Sarah Geovanna / Fernanda Vitória faturaram a dupla feminina e Gabriel Vinicius / Flávio Mendes a masculina.

A etapa teve a participação da dupla de Três Lagoas, formada pelos atletas Marcus Vinicius Venturelli e Luiz Antônio Fernandes Barreto Neto, que faturou o titulo na categoria C. Marcus jogou ainda a categoria mista com Jussara Soares, mas a dupla foi eliminada nas quartas de final.

De acordo com o diretor técnico da Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul, Professor Maxsandro Pio, o nível técnico do Circuito tem sido cada vez maior, por isso, muitos atletas já começam os treinamentos para a segundo etapa, que acontece no final de abril e inicio de maio. “Nosso trabalho não para, encerramos a primeira etapa no domingo e na segunda já começamos a organizar a segunda”, revela Max.