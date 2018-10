Confronto Jems e Jojums: Seis modalidades entram em confronto neste fim de semana em Ribas do Rio Pardo e na C

Começa nesta sexta-feira (19.10) em Ribas do Rio Pardo mais uma fase dos Jogos Escolares (Jems) e da Juventude (Jojums), desta vez, nas modalidades do badminton, ciclismo, tênis de mesa e vôlei de praia.

A cerimônia de abertura dos jogos acontecerá a partir das 19h30 no ginásio poliesportivo José Miguel Sanches Vigilato (rua Argeu Silveira Lima, 1.288 Vila Nova) no município localizado a 90 Km de Campo Grande.

A seletiva estadual de ginástica rítmica e de xadrez acontece na Capital.

Os jogos começam efetivamente no sábado (20.10), às 8h, em quatro locais: badminton será disputado no ginásio poliesportivo José Miguel Sanches Vigilato, a largada do ciclismo acontecerá na praça Parque dos Ipês, as partidas de tênis de mesa acontecerão no ginásio Izael Passara e o torneio de vôlei de praia ocorrerá no clube Agro-Rio na BR 262. O evento será realizado, simultaneamente, nos três períodos e vai até domingo (21.10).

Também no sábado acontecerá, na Capital, a seletiva estadual da ginástica rítmica e do xadrez. As disputas serão no Rádio Clube Campo e no Eco Hotel do Lago, respectivamente, com início às 8h.

Alunos-atletas entre 12 a 17 anos participarão da disputa que definirá os representantes de MS nos Jogos Escolares da Juventude Etapa Nacional.

A seletiva estadual do Jems e Jojums modalidades individuais é realizada pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) em parceria com a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo.

Além do ciclismo, Ribas do Rio Pardo recebe também as modalidades do badminton, tênis de mesa e vôlei de praia.

Etapa Nacional

Cerca de seis mil atletas, de 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal participarão da etapa Nacional dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) de 12 a 25 de novembro, em Natal, no Rio Grande do Norte.

Além das quatro coletivas, atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, natação, tênis de mesa, vôlei de praia (apenas na categoria 15 a 17 anos), xadrez e wrestling, completam a programação esportiva.