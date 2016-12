Esporte Jesus entra em lista dos 100 melhores jogadores do mundo do ‘Guardian’

Foto: Djalma Vassão/Gazeta Press

O atacante Gabriel Jesus foi citado pelo conceituado jornal The Guardian como um dos 100 melhores jogadores do mundo em 2016. A publicação britânica colocou o atleta de 19 anos na 64ª posição, à frente de nomes de destaque no futebol europeu.

O ex-jogador do Palmeiras está melhor ranqueado do que o italiano Francesco Totti, da Roma, o holandês Arjen Robben, do Bayern de Munique, e os brasileiros Daniel Alves, da Juventus, e Roberto Firmino, do Liverpool. Ele ficou só uma posição atrás de Douglas Costa, do Bayern.

O Guardian lembra que Gabriel Jesus foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro por ter marcado 12 gols pelo Palmeiras. O jornal diz que o atacante poderá se tornar “a próxima grande estrela” do futebol brasileiro e recorda que o jogador defenderá o Manchester City a partir de janeiro. Ele foi vendido aos ingleses por R$ 121 milhões, em agosto.

Segundo o Guardian, as principais características de Gabriel Jesus são “um alcance notável para finalizações” e um “nível de velocidade” capaz de desmontar eficientes defesas. O jornal ainda destaca o gol por cobertura que ele fez na vitória da Seleção Brasileira sobre a Venezuela, por 2 a 0, no dia 11 de outubro.

Outra estrela em ascensão que foi lembrada pelo jornal é o colombiano Miguel Borja, do Atlético Nacional-COL. Ele ocupa a 83ª posição na lista elaborada pela publicação.

A lista do Guardian é elaborada por ex-jogadores, técnicos e jornalistas. Entre os jurados estão Faustino Asprilla, colombiano que jogou pelo Palmeiras em 1999 e 2000, e os ídolos argentinos Hernán Crespo e Javier Zanetti.

Os primeiros colocados da lista ainda são desconhecidos. O Guardian tem divulgado aos poucos os jogadores que ocupam as melhores posições no ranking. Em 2015, o jornal elegeu Lionel Messi (Barcelona) como o melhor atleta do mundo, seguido por Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e Neymar (Barcelona).