Jogar na Europa? Veja a resposta de Lucas Paquetá, do Flamengo O meia é o principal destaque do clube rubro-negro neste início de temporada

Foto: © Gilvan de Souza / Flamengo

Em termos de efetividade e entrega em campo, Lucas Paquetá se tornou o principal jogador do atual elenco do Flamengo. O meia de 20 anos mostrou bastante evolução no fim do ano passado e em 2018 se consolidou como titular. Ele é peça-chave na equipe rubro-negra.Na noite da última quarta-feira (7), o camisa 11 anotou um golaço de falta na vitória por 3 a 0 do Flamengo sobre o Boavista, pelo Campeonato Carioca. As boas atuações colocaram Paquetá no radar de alguns clubes europeus. Tanto é que ofertas do Velho Continente já são esperadas no mercado do meio do ano.

Em entrevista ao canal “Sportv” nesta quinta-feira (8), Lucas foi perguntado sobre os planos que tem para a carreira. Jogar na Europa? Ele respondeu assim:

“Meu contrato com o Flamengo vai até 2020, estou muito feliz aqui no clube, tenho a confiança de todos. Enquanto eu estiver aqui dentro, quero dar o meu melhor para o Flamengo, espero continuar dando alegria para a torcida. (...) A gente sempre sonha em jogar na Europa, mas estou feliz no Brasil e quero continuar trabalhando aqui por enquanto”, afirmou Paquetá.