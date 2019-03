COMPETIÇÃO Jogos indígenas estão com inscrições abertas até 15 de abril

Foto: Divulgação

As inscrições para a 13ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande estão abertas e podem ser feitas gratuitamente até o dia 15 de abril no site da Funesp. A competição acontecerá dia 28 de abril no Parque Ecológico do Sóter a partir das 8 horas.

Os jogos reunirão sete modalidades, Voleibol 4×4, Arco e Flecha, Futebol Sete, Futsal Feminino, Atletismo, Lança, Cabo de Guerra. Cada atleta poderá se inscrever em 3 modalidades, sendo o Cabo de Guerra, uma individual e uma coletiva. Os participantes devem ter idade acima de 15 anos para competir.



A competição será realizada pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp). “Para os jogos indígenas de 2019 incluímos também as competições de atletismo e voleibol 4×4, além de resgatar as provas tradicionais da cultura indígena, como Arco e Flecha, Lança e Cabo de Guerra, com o objetivo de criar um espaço de esporte e lazer que incentive a prática esportiva e a valorização da identidade indígena”, ressaltou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra. O regulamento completo está no site da Funesp