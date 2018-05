Projeto Escola Pública de Futebol Jovens da Escola Pública de Futebol receberão treinamento especializado

A partir desta quarta-feira (2) os jovens do Projeto Escola Pública de Futebol, realizado pela Prefeitura por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), serão analisados e pré-selecionados para participar do Projeto Escola Pública de Campeões, 75 jovens, que receberão treinamento de especialização e aperfeiçoamento nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15. Os Projetos de futebol recebem apoio do Sicredi e da Copagaz.

O Projeto Escola Pública de Campeões será lançado dia 19 de maio, na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, às 9h. O objetivo é formar equipes com os alunos que se destacarem nos 13 núcleos do Projeto Escola Pública de Futebol em desenvolvimento na Capital, conforme destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

“Montamos uma comissão técnica para primeiro pré-selecionar os meninos, observando não apenas o nível técnico, mas também a participação deles no Projeto, bom comportamento e boas notas na escola. A intenção é apresentar as 117 crianças e adolescentes no dia 19, e a partir dai os professores terão 30 dias para treinar e selecionar os 75 jovens que formarão as equipes”, disse Terra.

Os treinos do Projeto Escola Pública de Campeões acontecerão na Praça Belmar Fidalgo para as categorias sub-11 e sub-13, já para os jovens da sub-15 os treinos serão no campo de futebol da Sisep, próximo a avenida Guaicurus. Cada categoria contará com 25 meninos. Os treinos serão orientados pelos técnicos e ex-jogadores Paulinho Rezende, Gilmar Calonga e Nei Magalhães, que tralharão fundamentos, posicionamento em campo, entre outros.

Projeto Escola Pública de Futebol

O projeto atende crianças entre 10 e 14 anos e teve início em abril de 2017 e funciona nos parques Ayrton Senna, Jacques da Luz, Tarsila do Amaral, Sóter, praças Elias Gadia, Belmar Fidalgo, Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha, Guanandizão, campo de futebol do Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Pioneira e José Abrão, além dos distritos de Rochedinho e Anhanduí.