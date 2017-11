Judô de Itaporã se destacou nos Jogos Escolares da Juventude 2017

Brasília está sediando desde o último dia 16 de novembro até o próximo dia 25 a última etapa dos Jogos Escolares da Juventude-2017. Nesta que se traduz na maior competição escolar do Brasil, com cerca de 4mil estudantes atletas de 15 a 17 anos, oriundos dos 27 estados da federação, representando 1.360 instituições de ensino públicas e privadas de todo o país.

As modalidades individuais foram disputas no último final de semana, e mais uma vez Itaporã foi destaque nos Jogos Escolares. Nossa Itaporã se fez muito bem representar através da atleta Chrislayne Alencar e da Sensei Kely Yada, que integraram a equipe feminina de Judô da Delegação de Mato Grosso do Sul.

Chrislayne Alencar é aluna da Escola Estadual Antônio João Ribeiro, e treina no polo Projeto de Judô da Fundesporte/SED sediado na Escola Estadual Rodrigues Alves. Em sua segunda participação nos JEJs, nossa judoca não decepcionou, e após lutas duríssimas disputou a final com a atleta de São Paulo, tradicional escola do judô brasileiro, onde conquistou a medalha de prata.

A delegação de Judô feminino de MS sob o comando da Técnica Kely Yada Garcia teve excelente participação na competição conquistando ao todo quatro medalhas. A medalha de ouro com a atleta Alexia Vitoria (-48kg) , a prata veio com atleta Chrislayne Alencar (-40kg), e o bronze com Yasmin Mayumi Maruyama (-70kg), destacando ainda a medalha de Bronze bravamente conquistada na competição por equipes no feminino.

Destaques do judô estadual no ano de 2017, as atletas Chrislayne Alencar, e Silveni Santos já começam a despontar no cenário nacional. Nossas guerreiras nos encheram de orgulho conquistando medalhas de bronze no Campeonato Brasileiro de Judô de 2017, tendo ainda ambas sagrado-se Vice-campeãs Brasileiras dos Jogos Escolares da Juventude, o que as credenciou a alçarem voos mais altos. Sempre orientadas e acompanhas por sua técnica Sensei Kely Yada Garcia, no próximo dia 09 de dezembro estarão em Porto Alegre, participando na capital gaúcha das disputas da Seletiva Nacional Sub 18, buscando uma vaga na seleção Brasileira de judô para o ano de 2018.

As atletas Chrislayne Alencar e Silveni Santos, são destaques da Associação Yada de Judô de Itaporã, e segundo ao Sensei Kely Yada Garcia, o talento das atletas aliados à dedicação e treinamento contínuo resultaram nas conquistas alcançadas, as quais servem de estímulo aos colegas de treino.