Esportes Kits do 3º Desafio Serra da Bodoquena Mountain Bike serão entregues neste sábado "Cerca de 1000 ciclistas inscritos na prova desportiva poderão retirar o kit das 10h às 20h"

Foto: Reprodução/Marcelo Miranda

Começa amanhã, sábado (26) a entrega dos kits dos inscritos na 3ª edição do Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike, que acontece no próximo domingo, 27 de maio, no município de Bodoquena (MS).

Cerca de 1000 ciclistas inscritos na prova desportiva poderão retirar o kit das 10h às 20h, na Concha Acústica da Praça Central de Bodoquena. Já no dia da prova (domingo), a entrega será realizada das 6h às 7h da manhã, no mesmo local.

Cada participante terá direito a uma sacola com o kit do atleta, contendo chip de controle; 1 camisa de ciclismo; 1 squezze; seguro durante o evento; medalha para quem concluir a prova; pulseira e placa de identificação; frutas e hidratação e brindes dos patrocinadores.

Para retirar o kit, o atleta deverá apresentar um documento com foto, além do Termo De Responsabilidade, preenchido e assinado. O kit também poderá ser retirado por terceiros. Neste caso, será obrigatória a apresentação da cópia de identidade do atleta inscrito e uma autorização assinada pelo mesmo. “Os documentos exigidos para retirar os kits são para garantir a segurança dos participantes no dia do evento”, explica Gleice Carpi, integrante da Atitude Aventuras & Desafios, equipe organizadora do evento.

Acesse o link para baixar os termos de responsabilidade:

Prova

Foto: Reprodução/Marcelo Miranda

A 3ª edição da prova desportista, promovida equipe "Atitude Aventuras & Desafios", acontece em meio à Serra da Bodoquena, lugar conhecido pelas belíssimas paisagens entre rios cachoeiras, estradas de chão, trilhas e morros.

O desafio já faz parte do calendário esportivo do Estado e vem conquistando cada vez mais ciclistas de vários lugares do Brasil e do exterior. Nesta edição, os inscritos disputarão a prova entre as categorias Pró, Sport e Turismo, com aproximadamente, 96KM, 57Km e 25 Km, respectivamente.