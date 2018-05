Libertadores Libertadores terá três confrontos nesta quarta; Fla tenta classificação Clube carioca joga em casa contra o Emelec

Foto: © Gilvan de Souza / Flamengo

Dois brasileiros entram campo na noite desta quarta pela Copa Libertadores. O Flamengo recebe o Emelec no Maracanã para tentar garantir a classificação. Com a derrota do Santa Fe, em casa, para o River Plate, o clube carioca precisa apenas vencer para eliminar qualquer chance de ser eliminado na primeira fase da competição.

Já o Palmeiras, classificado por antecipação, joga contra o Junior Barranquilla, da Colômbia. Com 13 pontos, o Verdão já é o primeiro do grupo mesmo perdendo. O Junior busca a vitória para tentar eliminar o Boca Juniors.

O clube argentino joga contra o Alianza Lima. Os peruanos já estão eliminados.