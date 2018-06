Campeonato Brasileiro Líder absoluto, Flamengo bate Fluminense por 2 a 0 no Mané Garrincha "Flamengo terá pela frente o Paraná, no domingo, no Maracanã"

O Flamengo se consolidou na liderança do Campeonato Brasileiro ao vencer por 2 a 0 o Fluminense, nesta quinta-feira (7), no Mané Garrincha, em Brasília. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 23 pontos, bem a frente dos rivais. Já os tricolores amargaram a segunda derrota seguida e caíram mais na classificação.

O Flamengo foi superior no primeiro tempo e foi para o intervalo com a vantagem após gol de pênalti de Henrique Dourado. O atacante marcou contra seu ex-clube e acabou com o jejum de gols. Na etapa final, os tricolores buscaram o empate, mas viram os rubro-negros ampliarem com Felipe Vizeu.

Na próxima rodada, o Flamengo terá pela frente o Paraná, neste domingo, no Maracanã. No mesmo dia, o Fluminense vai até Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, no Independência.

O jogo

O Fluminense surpreendeu nos primeiros minutos ao buscar o ataque com intensidade, principalmente pela direita com o lateral Gilberto. No entanto, o Flamengo soube segurar a pressão tricolor e passou a dominar o clássico. Tanto que a primeira boa chance da partida aconteceu aos 12 minutos. Vinícius Júnior fez boa jogada individual e cruzou rasteiro para a área. Só que ninguém apareceu para empurrar para a rede. O lance animou os rubro-negros, que aumentaram a pressão e quase abriu o placar aos 13 minutos, em chute de fora da área de Vinícius Júnior que parou em boa defesa de Julio Cesar.

A partir dai, o Fluminense tentou avançar nos contra-ataques, mas sem sucesso. O Flamengo permaneceu com mais posse de bola e chegou ao gol aos 28 minutos. Marlos Moreno foi derrubado na área por Marlon e o árbitro marcou pênalti. Henrique Dourado cobrou com categoria para marcar sobre seu ex-clube e acabar com o seu jejum de gols.

Mesmo após o gol, os rubro-negros seguiram melhores em campo e quase ampliaram aos 31 minutos. Vinícius Júnior arriscou de fora da área e obrigou Julio Cesar a fazer a defesa. Só que o rebote ficou com Éverton Ribeiro, que finalizou em cima do goleiro tricolor.

Com o passar do tempo, o clássico ficou equilibrado. O Flu buscava o ataque, mas sofria com os erros no setor ofensivo. O Rubro-Negro diminuiu o ritmo, mas criou nova chance aos 44 minutos. Em contra-ataque rápido, Rodinei tocou para Vinícius Júnior na área. O atacante chutou para grande defesa de Julio Cesar.

Já nos acréscimos, o Fluminense criou sua melhor chance. Gilberto recebeu passe na área e chutou para boa defesa de Diego Alves. Na cobrança de escanteio, a bola chegou em Douglas, que finalizou em cima da zaga. O Flamengo conseguiu segurar o resultado e foi com a vantagem mínima para o intervalo.

Assim como na etapa inicial, o Tricolor começou o segundo tempo voltado ao ataque. Desta vez, os tricolores criaram boa chance para empatar aos três minutos. Jadson aproveitou cruzamento e finalizou para boa defesa de Diego Alves.

O Flamengo conseguia segurar a vantagem no placar, mas não encaixava os contra-ataques. Com isso, o clássico continuava movimentado, mas sem lances de perigo. A partida começou a ganhar ares de nervosismo com o passar do tempo. Os tricolores se irritavam com a cera dos rubro-negros.

Só que aos 33 minutos, o Flamengo conseguiu chegar com boa troca de passes e marcou o segundo gol. Éverton Ribeiro tabelou com Lucas Paquetá e cruzou rasteiro para Felipe Vizeu. O atacante quase se enrolou com a bola, mas empurrou para a rede.

A partir dai, os flamenguistas passaram a administrar o resultado. O Fluminense ainda buscou diminuir o prejuízo e quase marcou aos 39 minutos. Matheus Alessandro chutou sem ângulo e parou em defesa de Diego Alves. Nos minutos finais, o panorama do clássico seguiu o mesmo e os rubro-negros puderam comemorar a vitória em Brasília.