Esportes Lista completa de convocados a Copa da Rússia, confira "Apenas 3 jogam em clubes brasileiros"

Dos 23 jogadores escolhidos por Tite para integrar a seleção brasileira na Copa do Rússia apenas 3 jogam em clubes brasileiros. São eles Fagner do Corinthians, Cássio também do Corinthians e Geromel do Grêmio de Porto Alegre. Os 20 restantes jogam em clubes estrangeiros sendo 19 da Europa e um da Ásia. São seis jogadores que atuam na Inglaterra, cinco na Espanha, três na Itália, três na França, dois na Turquia e um na China. O Clube com maior número de representantes é o Manchester City da Inglaterra com 4 jogadores; Fernandinho, Gabriel Jesus, Danilo e Ederson.

Hoje, terça-feira, 15 de maio, faltam 30 dias para a abertura da Copa da Rússia 2018.

Veja a lista dos jogadores convocados;

Na lista de Tite, o jogador mais velho é Miranda. O atleta do Inter de Milão (Itália) tem 33 anos e disputa sua primeira Copa do Mundo. Na lista, o mais novo é Gabriel Jesus (21 anos), que também disputa o seu primeiro mundial.

O Brasil estreia contra a Suíça no domingo, dia 17 de junho, às 15h, em Rostov do Don. O segundo jogo da primeira fase ocorre numa sexta-feira, dia 22 de junho, às 9h, em São Petersburgo, contra Costa Rica. O terceiro jogo, na quarta-feira, dia 27, será às 15h, em Moscou, no estádio Spartak, contra a Sérvia. Confira a lista de jogadores brasileiros convocados para a Copa do Mundo:

Goleiros





Laterais



Zagueiros



Volantes



Meias



Atacantes

.