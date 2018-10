Copa Libertadores da América Longe da final à 17 anos Palmeiras volta a decisão da Libertadores " Dudu anotou um golaço e ainda sofreu pênalti para Borja fechar"

Dudu, do Palmeiras, comemora seu gol, marcado diante do Colo-Colo Foto: Mauro Horita / Estadão Conteúdo

O Palmeiras está na semifinal da Copa Libertadores da América após 17 anos. Ontem, quarta-feira (03), com um show de Dudu, que anotou um golaço e ainda sofreu pênalti para Borja fechar o marcador, o Palmeiras repetiu o placar de Santiago e venceu novamente o Colo-Colo por 2 a 0, desta vez no Allianz Parque.

O Atlético Paranaense carimbou sua classificação para a próxima fase da Copa Sul-americana ao bater o Caracas por 2 a 0, na Arena da Baixada. No jogo de ida, na Venezuela, vitória do Furacão por 2 a 0, que já dava ao time brasileiro uma boa vantagem para decidir a vaga em casa. O adversário será o Bahia, que bateu o Botafogo nos pênaltis. Eles repetiram o placar da ida em Salvador, de 2 a 1 no tempo normal, mas agora a favor dos cariocas. Assim, a vaga foi decidida nos pênaltis, onde os visitantes se deram melhor e, por 5 a 4, calaram o estádio rival.

Fonte: Terra.