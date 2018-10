LIGA DOS CAMPEÕES 2019 Lucas marca, Lloris é expulso e Tottenham apenas empata com o PSV

Precisando a todo custo vencer para manter as chances de avançar para a próxima fase da Liga dos Campeões, o Tottenham foi até a Holanda enfrentar o PSV e conseguiu pontuar pela primeira vez nesta edição do torneio. No entanto, o empate por 2 a 2 foi péssimo para as duas equipes, que agora tem apenas um ponto e continuam bem longe dos líderesBarcelona e Inter de Milão.

O Jogo – Mesmo jogando fora de casa, o Tottenham foi quem tomou a dianteiro da partida e buscou o gol já nos minutos iniciais. Logo quatro minutos depois do primeiro apito do árbitro, o sul-coreano Son teve uma grande oportunidade de abrir o marcador a favor da equipe londrina, porém o bom chute do atacante foi bloqueado na hora exata.

Já aos 16 minutos, foi a vez de Harry Kane, artilheiro da Copa do Mundo defendendo a seleção inglesa, perder uma boa chance de colocar o Tottenham em vantagem. O atacante deu um belo arremate, mas que foi defendido de forma precisa pelo goleiro Zoet.

No entanto, depois das duas oportunidades desperdiçadas pelo Tottenham, os donos da casa resolveram partir para o ataque e começaram a incomodar a meta defendida pelo goleiro Lloris, campeão do mundo pela França. Primeiro com Gaston Pereiro e depois com Hirving Lozano.

A mudança de postura deu efeito e o PSV conseguiu abir o marcador aos 30 minutos, após bobeada impressionante da defesa do Tottenham. Percebendo o erro da equipe londrina, com o zagueiro Alderweireld perdendo a bola, o mexicano Lozano ficou de cara com Llorrs e conseguiu encobrir o arqueiro rival, o suficiente para colocar os donos da casa na frente.

Só que a alegria dos torcedores holandeses não durou muito tempo, pois o brasileiro Lucas Moura conseguiu empatar a partida aos 38 minutos, ainda do primeiro tempo. Após belo passe do lateral-direito Kieran Trippier, o ex-jogador do Paris Saint-Germain chutou meio despretensiosamente, porém o desvio da zaga tirou qualquer possibilidade de defesa do arqueiro do PSV.

Na volta do intervalo, o Tottenham voltou a ter mais controle da partida e buscava ficar novamente na frente do marcador e, depois de dez minutos, isso aconteceu; Após belo cruzamento do meia dinamarquês Christian Eriksen, Harry Kane pulou mai alto que os defensores adversários e cabeceou com força para o gol, deixando o time londrino novamente em vantagem na partida.

Mesmo com o segundo gol, os vistantes continuaram tendo a posse de bola e controlando boa parte das ações do confronto válido pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Porém, aos 33 minutos, Lloris tentou parar uma jogada ofensiva do PSV e foi expulso após fazer uma dura falta na entrada da área, em cima de Lozano.

Com um a menos, o time inglês tentou manter a vantagem, porém Luuk de Jong, um dos principais nomes do PSV, aproveitou chute de seu companheiro de equipe e desviou a bola, sendo fatal para o goleiro Vorm, que tinha entrado no lugar de Son, após a expulsão de Lloris.

Monaco e Brugge também ficam no empate

No mesmo horário, Monaco e Brugge se enfrentaram pelo Grupo A, na Bélgica, e as duas equipes se encontravam na mesma situação que Tottenham e PSV: sem nenhum ponto na competição. E assim como o jogo entre ingleses e holandeses, o empate por 1 a 1 foi ruim para os dois clubes, que ficam com chances remotas de irem para as oitavas de final da competição.

O primeiro gol da partida foi dos visitantes, que abriram o marcador aos 18 minutos iniciais com o jovem meia-campista Moussa Sylla. No entanto, a vantagem do Monaco durou muito pouco, já que o Brugge marcou o gol de empate aos 39 minutos, com o atacante brasileiro Wesley.