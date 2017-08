Esportes Lucas Moura decide ficar no PSG e quer brigar por espaço no time

Foto: © Getty Images

Lucas Moura continuará no Paris Saint-Germain. Segundo informações do canal Esporte Interativo, o meia brasileiro, que chegou a ser envolvido numa negociação com o Monaco por Kylian Mbappé, decidiu permanecer no clube e quer brigar por espaço na equipe. Como ele tem contrato com o PSG até 2019, acabou ficando com o poder de decisão sobre uma possível saída.

A chegada de Neymar ao Paris animou Lucas, que vem trabalhando forte por uma vaguinha no time. O jogador está no clube desde janeiro de 2013, quando deixou o São Paulo.