Fred Mano analisa atuação de Fred contra Vasco e diz como atacante pode ajudar Cruzeiro na decisão

Depois de mais de 200 dias, Fred voltou a fazer um jogo como titular do Cruzeiro. O atacante começou atuando na derrota por 2 a 0 para o Vasco, nesse domingo, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Como o time jogou com reservas, uma vez que o foco da equipe é a final da Copa do Brasil, na quarta-feira, a partida no Rio de Janeiro foi um teste para o técnico Mano Menezes avaliar o atacante. Mas as chances de gol não apareceram para o centroavante.

Sem oportunidades, Fred teve atuação discreta. Para Mano Menezes, já era esperado que ele enfrentasse dificuldades, já que ficou seis meses se recuperando de uma cirurgia no joelho direito. O camisa 9 retornou aos gramados diante do Palmeiras no dia 30 de setembro. Entrou no segundo tempo e ficou em campo por cerca de 30 minutos. Diante do Vasco, ganhou a chance de iniciar novamente um jogo.

Um dos nossos objetivos era colocá-lo em campo para iniciar uma partida. A gente sabia que teria dificuldades naturais de um jogador que ficou tanto tempo fora. Isso só vai readquirir jogando. É um jogador muito técnico, que faz pivô com muita facilidade, mas está sofrendo e vai passar um período de readaptação. Quem sofre esse tipo de lesão sempre relata que os momentos após o retorno trazem algumas dificuldades - destacou Mano.

Sobre o aproveitamento do atacante nesta quarta-feira contra o Corinthians, na finalíssima da Copa do Brasil, o treinador ponderou que é preciso observar alguns pontos, que vão da coerência no trabalho ao cenário que melhor poderia ser explorado pelo potencial de Fred. O Cruzeiro venceu o jogo de ida da decisão por 1 a 0, no Mineirão. Agora, precisa de um empate na Arena Corinthians para ficar com a taça.

"Vamos ser coerentes com tudo que estamos fazendo aqui, hoje existem outros jogadores que estão à frente de Fred, mas isso não quer dizer que ele não possa ficar no banco" (Mano)