Futebol Marta está entre as 10 melhores do mundo em nova lista divulgada pela Fifa "A brasileira Sissi, um dos ícones da modalidade no país e integrante do Fifa Legends, esteve entre as juradas"

Foto: Mowa Press/CBF/Divulgação

A Fifa divulgou nesta terça-feira as 10 jogadoras finalistas a melhor jogadora do mundo. Entre as selecionadas está Marta, vencedora do troféu por cinco vezes. Lieke Martens, que ganhou em 2017, não aparece entre as definidas. Lucy Bronze (Lyon e seleção inglesa), Pernille Harder (Wolfsburg e seleção dinamarquesa), Ada Hegerberg (Lyon e seleção norueguesa), Amandine Henry (Lyon e seleção francesa), Sam Kerr (seleção australiana e Sky Blue), Saki Kumagai (Lyon e seleção japonesa), Dzsenifer Marozsan (seleção alemã e Lyon), Marta (Brasil e Orlando Pride), Megan Rapinoe (Estados Unidos e Seattle Reign) e Wendie Renard (seleção francesa Lyon) são as escolhidas.

O júri para a definição dos candidatos foi formado por notáveis do mundo do futebol. A brasileira Sissi, um dos ícones da modalidade no país e integrante do Fifa Legends, esteve entre as juradas. Definidas as finalistas, serão abertas agora as votações para definir cada eleito com participação do público (você pode acessar por esse link), dos capitães das seleções, dos treinadores e mais de 200 jornalistas. A festa de gala para anúncio da vencedora está marcada para 24 de setembro. O período de análise de desempenho vai de 7 de agosto de 2017 a 24 de maio de 2018.