Fórmula 1 Massa compara Hamilton a Senna: 'Ele impressiona'

Em eleição recente feita entre fãs na Inglaterra, Lewis Hamilton ficou apenas atrás de Ayrton Senna e Michael Schumacher na lista dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. Isso, logo depois de bater o recorde do alemão e tornar-se o piloto que mais vezes largou na pole position nas quase sete décadas do esporte, e mesmo estando longe de ser uma unanimidade entre os fãs de automobilismo em seu país natal.

Para Felipe Massa, isso não é nenhuma novidade. Ao UOL Esporte, o brasileiro disse considerar Hamilton, que está lutando por seu quarto título mundial em sua 11ª temporada na carreira e é o atual líder do campeonato, um dos melhores da história.

"Não tenho dúvida disso. Acho que as pessoas gostam de voltar no tempo e falar que na época tal tinha o Mansell, Senna, Prost, Piquet, mas o mundo muda. Da mesma forma, acho que dá para comparar o Cristiano Ronaldo e o Messi ao Pelé e ao Maradona", afirmou.

"Cada esportista deve ser valorizado na sua época, e sem dúvida ele é um piloto que está no topo hoje no automobilismo e pode ser comparado e ter se colocado na frente dos outros que já passaram por aqui."

Para o piloto brasileiro, que lutou contra Hamilton pelo título de 2008, o primeiro conquistado pelo inglês de 32 anos, o tricampeão tem qualidades que se assemelham às de Ayrton Senna: mesmo sendo completo, chama mais a atenção por sua performance em classificações e em pista molhada.

"Ele é um piloto muito rápido -e isso fica provado pelo recorde que ele acabou de bater. Ele é muito competitivo, agressivo e completo. Ele tão completo como outros, como Senna, Schumacher e Alonso. Ele impressiona mais em classificação e na chuva, assim como o Ayrton. Sempre achei que o Ayrton era um piloto que impressionava muito mais em classificação do que em corrida em comparação com os outros, e na chuva também. E com o Hamilton acontece o mesmo."

Não é por acaso, portanto, que o primeiro grande recorde histórico batido por Hamilton é o poles positions. E, de quebra, a pole que o colocou à frente de Schumacher, conquistada no GP da Itália, foi sob chuva. E o inglês colocou mais de 1s no rival mais próximo.

Com a expectativa de que o piloto continue na Mercedes nos próximos anos -ele tem mais um ano de contrato e disse que começará as conversas para acertar a renovação no final de 2017- já começaram as especulações se o recorde mais impressionante de Schumacher também será quebrado: o alemão conquistou 91 vitórias em seus mais de 300 GPs de carreira, e Hamilton tem 59 em 200.

A próxima etapa da Fórmula 1 será já neste final de semana, no GP de Cingapura. Hamilton tem três pontos de vantagem em relação a Sebastian Vettel.

CONFIRA OS HORÁRIOS DO GP DE CINGAPURA

SEXTA-FEIRA

Treino Livre 1 das 7h às 8h30

Treino Livre 2 10h30 ao meio-dia

SÁBADO

Treino Livre 3 das 7h às 8h

Classificação das 10h às 11h

DOMINGO

Corrida 9h