Futebol Meninas da seleção brasileira estreiam hoje em torneio nos EUA "Seleção Brasileira joga contra a seleção australiana no Children’s Mercy Park"

Foto: Direitos reservados/Fernanda Coimbra

O futebol feminino do Brasil estreia hoje, quinta-feira (26) no Torneio das Nações, nos Estados Unidos. A Seleção Brasileira joga contra a seleção australiana no Children’s Mercy Park, em Kansas City, às 17h15 (horário de Brasília).

Nessa quarta-feira (25), o treinador Vadão levou as jogadoras para fazer o reconhecimento do gramado do Children’s Mercy Park. As atletas treinaram bolas paradas e movimentação tática.

O estádio tem capacidade para receber um público de pouco mais de 18 mil pessoas. Até ontem, cerca de 14 mil ingressos já haviam sido vendidos.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a seleção entrará em campo com o seu uniforme principal. As jogadoras estarão de camisas amarelas, shorts azuis e meias brancas. A goleira Bárbara vestirá o uniforme todo verde.