Messi Messi tem melhor média de gols em início de temporada no Barcelona

O argentino Lionel Messi teve o melhor desempenho para um início de temporada desde que estreou pelo Barcelona, em 2005. O craque ultrapassou as marcas de 2012/2013 e 2013/2014, quando fez 10 gols nos oito primeiros jogos, ao marcar 12.

Nessa terça, contra o Eibar, o atacante marcou quatro, no 6 a 1 aplicado pelo time catalão. Só no espanhol, já são nove gols em cinco jogos. No Brasileirão, por exemplo, Henrique Dourado do Fluminense, artilheiro da competição, tem 14 em 24 jogos.

A saída de Neymar parece ter deixado mais espaço livre para o argentino marcar. Nos últimos três anos, Messi teve as marcas de seis, seis e oito gols. Houve um aumento de 50% em relação ao ano passado. Mas a diferença é perceptível nas assistências. Foram cinco ano passado e uma esse ano. Ou seja, o craque participou de 13 gols da equipe nos oito primeiros jogos dos últimos dois anos, seja dando o passe final ou empurrando a bola pra rede.

Na carreira, o craque já tem 551 gols pelo Barcelona e 58 pela seleção. Ele é o maior artilheiro da história nas duas equipes.