Fórmula 1 Mick Schumacher irá homenagear o pai no GP da Bélgica

Michael Schumacher será homenageado no próximo domingo (27) pelo filho Mick Schumacher, de 18 anos, antes do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. O jovem piloto, que segue os passos do pai, vai dar algumas voltas no Circuito de Spa-Francorchamps dirigindo uma Benetton 1994. A ação tem como objetivo celebrar o 25º aniversário da primeira vitória alemã na categoria, conquistada por Schumi.

Segundo o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, a informação foi confirmada pela família de Schumacher.

Michael Schumacher, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, sofreu um grave acidente de esqui em 2013, na França. A família evita dar informações sobre o estado de saúde do ex-piloto, que, aos 48 anos de idade, se mantém vivo sob cuidados médicos em tempo integral, em casa, na Suíça.

Enquanto isso, Mick Schumacher disputa o Europeu de Fórmula 3.