Esporte Ministro da Espanha afirma não querer Neymar no Real Madrid “- Eu não gostaria de vê-lo de branco”, declarou Rajoy

Os rumores da ida de Neymar para o Real Madrid repercutiram até com o primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy. Torcedor do clube madrilenho e sócio desde 1986, ele foi incisivo ao dizer que não quer o craque brasileiro em sua equipe.

“- Eu não gostaria de vê-lo de branco”, declarou Rajoy sem mais explicações.

O primeiro-ministro ainda analisou o duelo entre Real e Paris Saint-Germain, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo de ida é nesta quarta-feira, às 17h45 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

“- Não esqueçamos que é o Real Madrid e a Liga dos Campeões é a sua competição favorita, ainda mais agora que a situação ficou ruim no Espanhol e foi eliminado na Copa do Rei. São os mesmos jogadores do ano passado e estamos falando do atual campeão, que ganhou três das últimas quatro edições”, completou.