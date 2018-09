'The Best' Modric e Salah são os gigantes enfrentados por CR7 ao melhor do mundo "O português luta para ser o melhor pela terceira vez consecutiva. Se campeão ultrapassa Messi"

Por: Página Brazil/ Reproduzido por Tero Queiroz 03/09/2018 às 09:36

Foto: Laurence Griffiths/Getty Images O melhor jogador do mundo da temporada 2017/18 está cada vez mais perto de ser revelado – e já sabemos que não será Lionel Messi. A Fifa divulgou nesta segunda-feira os três finalistas do seu prêmio The Best, e o argentino não está entre eles. Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah são os possíveis premiados e fazem o ‘Top 3’ dos melhores da temporada. O português luta para ser o melhor pela terceira vez consecutiva, no que seria seu sexto prêmio, ultrapassando seu ‘arquirrival’ do Barcelona. Messi, por sua vez, não ficava de fora do pódio há 12 anos, desde 2006, quando os finalistas foram Cannavaro, Zidane e Ronaldinho. Se não temos um brasileiro na lista, pelo menos há um quase brasileiro. De Arrascaeta, do Cruzeiro, está entre os concorrentes ao Prêmio Puskas de gol mais bonito da temporada. A disputa, porém, é forte, com nomes como Bale, Cristiano Ronaldo, Salah e Messi.