Esporte - Luto Morre a lenda do automobilismo mundial; Dan Gurney aos 86 anos "O americano venceu provas de Fórmula 1, Indy, Nascar e 24 Horas de Le Mans"

Gurney, então proprietário da American Racing, em 1996

Uma das lendas do automobilismo mundial, o americano Dan Gurney morreu na noite deste domingo, aos 86 anos, após complicações em um quadro de pneumonia. Gurney teve uma longa carreira nas pistas, com vitórias em provas de Fórmula 1, Fórmula Indy, Nascar e 24 Horas de Le Mans.

A morte foi confirmada pela esposa de Gurney, Evi. “Com seu último sorriso, em seu belo rosto, Dan pilotou em direção ao desconhecido nesta noite”, disse o comunicado divulgado pela esposa e familiares.

Dan Gurney na corrida de campeões da Brands Hatch, em 1965 Foto: Roger Jackson

Gurney começou sua carreira em 1955 e venceu em quase todas as categorias que disputou. Na Fórmula 1, pilotou pela Ferrari, BRM Porsche e Brabham. Depois, formou sua própria equipe, pela qual venceu o GP da Bélgica de 1967.

No mesmo ano, se juntou ao também piloto AJ Foyt para vencer a tradicional 24 Horas de Le Mans no modelo Ford GT40. Ele se aposentou do automobilismo em 1970 após somar 51 vitórias em diferentes categorias. Gurney também ficou conhecido por estrear um gesto que se tornaria tradição no automobilismo: estourar uma garrafa de champanhe em suas comemorações.