Karatê MS fatura 22 medalhas no Campeonato Brasileiro de Karatê em Belo Horizonte

A seleção de Mato Grosso do Sul faturou 22 medalhas no Campeonato Brasileiro de Karatê Olímpico, em Belo Horizonte (MG). A competição foi realizada neste fim de semana no ginásio Mineirinho e contou com mais de 1,7 mil atletas de 18 estados.

Os representantes sul-mato-grossenses terminaram a disputa com 4 medalhas de ouro, 5 de prata e 13 de bronze. Os campeões foram Miguel Júnior, Enzo Bassi, Alexandre Anjos e Vitor Pereira.

“Estou muito feliz com o resultado, tenho trabalhado para isto e torço para que Deus me proporcione coisas ainda maiores”, comentou Enzo Bassi depois de conquistar a medalha de ouro. “Enzo participou de uma categoria muito difícil, mas a sua dedicação e confiança no que faz tem trazido sempre resultados importantíssimos”, ressaltou o Sensei Joaquim.

Na classificação geral, Mato Grosso do Sul encerrou a disputa em 12º lugar, participando com 77 karatecas.

A delegação contou com o apoio da Federação de Karatê do MS e da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).