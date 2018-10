Paralimpíadas MS terá mais de 100 participantes para Paralimpíadas Escolares em SP

A delegação sul-mato-grossense, composta por 108 participantes (73 atletas e 35 staffs), se prepara para a Etapa Nacional das Paralímpiadas Escolares que acontecerá entre os dias 18 a 25 de novembro, no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB) em São Paulo.

Esta será a 12ª edição das Paralimpíadas Escolares e mais de 1,2 mil jovens atletas de 24 Estados e o Distrito Federal, estão inscritos no evento. Neste ano a competição reúne 11 modalidades: atletismo, bocha, basquete em cadeira de rodas (formato 3x3), futebol de 5 (para cegos), futebol de 7 (para paralisados cerebrais), goalball, judô, natação, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

A equipe do MS competirá em 5 das 11, entre elas estão o atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de7, judô e tênis de mesa, nas categorias (masculino e feminino).

Em 2017, a delegação conquistou o 4º lugar na classificação geral da competição, com 70 medalhas e 292 pontos, ficando atrás apenas de São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal.

“Obtivemos um excelente resultado no ano passado, deixando estados como o Rio de Janeiro e Minas Gerais para trás, que são grandes centros paradespotivos. A expectativa de todos para este ano, é a melhor possível, nós tivemos uma grande renovação na categoria até 17 anos e todos estão empenhados e entusiasmados com o evento, não é fácil conquistar o 4º lugar, mas nosso objetivo é melhorar nosso resultado e quem sabe subir de posição no ranking geral”, pontuou a coordenadora das Paralímpíadas Escolares do MS, Belquice Falcão.

Desde suas primeiras edições, as Escolares revelam talentos do Movimento Paralímpico brasileiro. Participaram desta competição os velocistas Alan Fonteles, ouro em Londres 2012, Verônica Hipólito, prata no Rio 2016, e Petrúcio Ferreira, recordista mundial nos 100m (classe T47); a saltadora Lorena Spoladore, prata no Jogos do Rio; o nadador Matheus Rheine, bronze no Rio 2016; o jogador de goalball Leomon Moreno, prata no Jogos de Londres e bronze no Rio 2016, entre outros.