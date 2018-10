Competição MS termina competição nacional em 8º lugar

A Copa das Federações de Beach Tennis 2018 chegou ao fim neste último final de semana em Santa Catarina. A Federação de Tennis de Mato Grosso do Sul (FTMS) conquistou a 8ª posição com 72 pontos no ranking geral, o campeonato foi disputado nas quadras do Jurerê Sports Center, em Florianópolis e reuniu cerca de 300 atletas.

Rio Grande do Sul sagrou-se bicampeão da etapa com 142 pontos, São Paulo garantiu a segundo lugar com 140 pontos, seguido pelo Paraná que completou o pódio, conquistando o bronze, com 136 pontos. Na categoria Profissional, Santa Catarina foi campeã, com São Paulo de vice. Na categoria A, São Paulo em primeiro, e Ceará em segundo lugar.

Os melhores resultados do MS foram conquistados nas categorias A e Sub 14, onde venceram o Distrito Federal por 3X0 e 3X1, respectivamente. A equipe da Federação de Tennis de Mato Grosso do Sul (FTMS) foi parabenizada e elogiada durante a competição, pela organização e resultados do trabalho apresentado em apenas sete meses.

“Fomos citados como exemplo a ser seguido pelas outras federações, nossa realidade no MS ainda é recreativa, temos muito que melhorar, mas estamos no caminho. Agradecemos ao presidente da FTMS, Rubens Grandini pelo total apoio, a Comissão Técnica de Beach Tennis e a todos os atletas, familiares e apoiadores como a Fundesporte, que contribuíram para que concretizássemos nosso objetivo de representar o MS, nesse evento de grande importância para a modalidade”, explicou Sílvia Echeverria representante da comissão técnica do Beach Tennis (FTMS).

Participaram das disputas os campeões mundiais com a seleção brasileira: Rafaella Miiller, Joana Cortez, Marcela Vita, Thales Santos, Marcus Vinícius Ferreira.

A Copa das Federações é disputada por equipes, divididas em categorias, por nível técnico e por idade. Cada categoria possui seis atletas, três mulheres e três homens. O primeiro confronto é entre a dupla feminina, o segundo pela equipe masculino e em sequência a dupla mista, de cada Estado. A competição somou pontos para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis.