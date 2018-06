Campeonato Brasileiro Na liderança Fla tem que decidir destino de Guerrero "O futuro do jogador no Flamengo é incerto"

Foto: Reprodução

Enquanto o time vem brilhando em campo e lidera o Campeonato Brasileiro, a diretoria do Flamengo tem um problema nas mãos. Trata-se de definir o futuro do atacante Paolo Guerrero. O peruano, que está com o contrato suspenso por ter sido punido por doping, foi liberado pelo Tribunal Federal Suíço para disputar a Copa do Mundo da Rússia. O departamento jurídico vem analisando se esta decisão vale para os gramados brasileiros, o que faria a suspensão do contrato ser anulada.

Apesar disso, o futuro do jogador no Flamengo é incerto. Hoje, dificilmente ele terá o vínculo, que se encerra em 10 de agosto renovado. Isso porque os dirigentes flamenguistas, embora não falem abertamente, entendem que o jogador acabou se tornando um prejuízo desde que foi punido no fim do ano passado, sendo desfalque na fase final do Campeonato Brasileiro e na decisão da Copa Sul-Americana, além de ter jogador apenas três vezes esse ano. O clube inclusive estuda processar a Federação Peruana de Futebol (FPF), já que ele foi punido por um episódio quando estava a serviço de sua seleção.

“Esse processo tem que ser analisado com calma, pois o que aconteceu desde o início, desde que ele foi suspenso quando estava com a seleção peruana, apenas o Flamengo foi prejudicado. Vamos analisar isso profundamente para defendermos o nosso interesse. Mas sobre a liberação do jogador estamos muito felizes” disse o presidente Eduardo Bandeira de Mello.

No discurso de agradecimento após a decisão do Tribunal, Guerrero fez uma lista de agradecimentos, desde a Federação Peruana, aos capitães de Dinamarca, França e Austrália, rivais na Copa, ao Tribunal e familiares. O Flamengo sequer foi citado.

“Não tomei conhecimento disso. A partir do momento que ele esteja liberado para jogar é desejo de todo flamenguista que ele fique no clube. E, por mim, vocês sabem que ele continuaria por muito tempo”, disse Bandeira.

Guerrero já está treinando com a seleção peruana e o Flamengo deve esperar o fim da Copa do Mundo para tomar qualquer medida oficial.

Dentro de campo o elenco realizou um treino regenerativo nesta sexta-feira e apenas neste sábado o técnico Maurício Barbieri define o time para o jogo de domingo, às 16h(de Brasília), contra o Corinthians, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.