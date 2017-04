Nadadores de MS conquistam 14 medalhas no Circuito Loterias Caixa

Os nadadores do Rádio Clube e da Associação Driblando as Diferenças (ADD) representaram muito bem Mato Grosso do Sul no Circuito Loterias Caixa de Natação, disputado no último fim de semana, em Brasília. As equipes trouxeram para o Estado 14 medalhas: cinco ouros, sete pratas e dois bronzes.

Somente Givanildo dos Santos Gomes, do Rádio Clube, conquistou seis medalhas: quatro ouros e duas pratas nas classes S6 e SB5. As douradas foram ganhas nos 50, 100 e 400m livres e nos 100m peito; as prateadas nos 50m borboleta e nos 100m costas.

A outra medalha de ouro foi abocanhada por Allan Moreira de Oliveira, também do Rádio Clube, na classe SB14. O jovem, que já foi medalha de bronze nas Paralimpíadas Escolares nacionais, terminou em primeiro numa das provas mais concorridas da competição: os 100m peito. Ainda, subiu novamente no pódio para receber a prata nos 100m costas.

Lucas Spíndola Santana na S9 e Perito Pereira de Andrade Junior na SB5 ficaram com uma prata e um bronze, cada um, fechando os pódios do Rádio Clube em 12.

A ADD garantiu duas medalhas de prata. Ana Carolina Queiroz Rodrigues foi a segunda nos 100m peito, classe SB14 e Victor Gabriel Magnezi Leza, vice nos 50m costas, classe S5.

A delegação de Mato Grosso do Sul participou do Circuito Loterias Caixa de Atletismo, Natação e Halterofilismo com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte.

Confira o resultado completo de MS:

Ouro

100m livres – GIVANILDO DOS SANTOS GOMES S6 RC

400m livres – GIVANILDO DOS SANTOS GOMES S6 RC

100m peito – ALLAN MOREIRA DE OLIVEIRA SB14 RC

100m peito – GIVANILDO DOS SANTOS GOMES SB5 RC

50m livres – GIVANILDO DOS SANTOS GOMES S6 RC

Prata

100m costas – GIVANILDO DOS SANTOS GOMES S6 RC

100m costas – ALLAN MOREIRA DE OLIVEIRA S14 RC

100m peito – ANA CAROLINA QUEIROZ RODRIGUES SB14 ADD

50m costas – VICTOR GABRIEL MAGNEZI LEZA S5 ADD

400m livres – PERITO PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR SB5 RC

400m livres – LUCAS SPINDOLA SANTANA S9 RC

50m borboleta – GIVANILDO DOS SANTOS GOMES S6 RC

Bronze

100m peito – PERITO PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR SB5 RC

100m peito – LUCAS SPINDOLA SANTANA SB8 RC