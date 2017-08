Seleção Brasileira Neymar e parceiros do PSG já estão com a seleção em Porto Alegre

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Neymar, Daniel Alves, Marquinhos e Thiago Silva se apresentaram à seleção brasileira no início da tarde desta segunda-feira (28), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O quarteto do Paris Saint-Germain chegou ao Brasil no fim de semana e aproveitou para relaxar no litoral sul do Rio de Janeiro antes de se colocar à disposição do técnico Tite.

Além deles, já estão no hotel que hospeda a seleção brasileira na capital gaúcha os jogadores Cássio, Fagner, Miranda, Rodrigo Caio, Luan, Alisson e Renato Augusto. À tarde, a partir de 15h30, Tite comandará um treino no CT do Grêmio, com a presença de mais convocados.

Na terça-feira (29), outros cinco atletas se apresentam: Marcelo, Casemiro, Giuliano, Taison e Firmino.

Já classificado para a Copa do Mundo de 2018, o Brasil enfrenta o Equador na próxima quinta-feira (31), na Arena do Grêmio, pelas Eliminatórias. A partida está marcada para começar às 21h45.