Liga dos Campeões Neymar treina com o grupo e deve estar em campo no jogo contra o Bayern

Ao que tudo indica, Neymar se recuperou do machucado no dedo do pé direito e deverá entrar em campo pelo Paris Saint-Germain no jogo de quarta-feira (27), contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões da Europa. O brasileiro treinou normalmente com o restante do elenco na última segunda-feira.

Neymar machucou um dedo no treinamento e não foi relacionado para o jogo contra o Montpellier. Sem o camisa 10, o PSG empatou sem gols e sofreu o primeiro tropeço da temporada, depois de vencer as seis primeiras rodadas da Ligue 1.

Antes do jogo, o departamento médico do PSG estava otimista sobre a participação do brasileiro contra o Bayern. O argentino Ángel Di María também é esperado no duelo contra os alemães.