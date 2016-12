Futebol Novato do Corinthians diz ter o estilo de Messi e orgulha pai corintiano

Djalma Vassão/Gazeta Press

O meia-atacante Pedrinho não se intimida diante dos microfones. Pouco depois de participar de um dos últimos treinamentos preparatórios para a Copa São Paulo de Juniores, nesta quarta-feira, na Fazendinha, o novato do Corinthians não titubeou quando foi questionado pela Gazeta Esportiva sobre o seu estilo de jogo – apontou logo um atleta que possui cinco Bolas de Ouro como exemplo.

“Eu me inspiro mesmo no Messi”, avisou Pedrinho, atrevido, em voz alta o suficiente para competir com os trovões no Parque São Jorge – um temporal fez com que o treinamento corintiano fosse encerrado mais cedo. “A minha qualidade, a rapidez com a bola, o fato de conduzi-la perto do pé… Isso tudo é um pouco parecido”, continuou.

Ao perceber que a comparação havia causado espanto, o próprio Pedrinho começou a gargalhar, exibindo o seu aparelho ortodôntico. “O Messi é um grande jogador a nível mundial. Se eu chegar perto dele, já está suficiente”, ponderou.

Ainda muito distante de Messi, o meia-atacante já é motivo de orgulho para a sua família. Ele saiu de Maceió ainda na pré-adolescência para tentar vingar como jogador na capital paulista. Antes de se firmar nas categorias de base do Corinthians, havia sido dispensado por Vitória e São Paulo.

“Aí, cheguei a esse grande clube. Estou aqui há três anos, desde o sub-15, e me sinto muito feliz, aproveitando ao máximo. O meu pai é corintiano e tem muito orgulho de mim. Espero honrar o nome da minha família”, discursou Pedrinho, lembrando que o pai influenciou a mãe e a irmã a serem também corintianas. “O resto da família é flamenguista.”

Pedrinho fala dos seus parentes com animação. “É porque, desde o início, tive uma vida meio complicada. Saí de Maceió sozinho no mundo, sem conhecer ninguém. Não é fácil sair de casa tão cedo. Agora, então, vou procurar fazer história no Corinthians”, sonhou.

Na esperança de orgulhar não apenas os familiares que deixou em Alagoas, o candidato a Messi corintiano adota uma receita conhecida da sua inspiração argentina. “Penso em ganhar a torcida com garra, vontade, jogadas bonitas, gols e títulos”, disse Pedrinho, sorrindo novamente.

O Corinthians de Pedrinho está no grupo 17 da Copa São Paulo, o mesmo de Operário-MS, Pinheiro-MA e Taubaté, que sedia a chave. A estreia será na quarta-feira de 4 de janeiro, contra a equipe maranhense.