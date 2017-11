Esporte MS Operário vence o Cena e garante vaga na elite do Sul-Mato-Grossense "O time de Dourados vai disputar a Série A depois de 16 anos"

Foto: Reprodução/Marcos Donzeli/Nova Notícias

O time do Operário de Dourados venceu o Cena de Nova Andradina por 3x2, na quarta-feira (22) no Andradão e com a vitória se classifica para a decisão da Série B de 2017. O clube também garantiu vaga na elite do campeonato Sul-Mato-Grossense em 2018.

Nelson Júnior marcou os gols para o time da casa. Amarildo e Leandro Branco garantiram a virada para o Operário.

O time de Dourados vai disputar a Série A depois de 16 anos. Na última participação, em 2002, o time chegou às quartas de final.

Em 2009, o time ficou em 5º lugar na Série B. Com a desistência de alguns clubes, o Operário foi convidado para participar da Série A, mas por problemas financeiros pediu afastamento.

Misto e Cena vão disputar a outra vaga para a Série A, no próximo sábado (25) no Madrugadão, em Três Lagoas.

O Misto precisa de um empate, ao Cena só a vitória interessa. O Operário lidera a competição com 7 pontos, contra 4 do Misto e apenas 2 do Cena.