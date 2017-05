Esporte Pablo garante foco no Corinthians e apoia Cássio como capitão

Um dos principais destaques do Corinthians na temporada, o zagueiro Pablo é um dos jogadores com menos tempo de casa no clube paulista. O zagueiro de 25 anos chegou ao Timão no início do ano, por empréstimo com o Bordeaux até o final desta temporada. Nesta terça-feira, Pablo garantiu foco na equipe, e deixou uma possível permanência nas mãos do Timão.

“Tem chance de acontecer uma contratação, é 100% decisão do Corinthians, até porque eles tem a prioridade de compra. Depois que resolver a parte burocrática com o Bordeaux, tem que conversar comigo. Como tenho falado, estou feliz nesse pouco tempo no Corinthians, tudo é gratificante. (A contratação) Não depende só de mim, existem outros fatores”, afirmou o zagueiro em entrevista ao canal ESPN.

A multa rescisória de Pablo com o clube francês é de cerca de R$ 10 milhões. O empréstimo do jogador chega ao final em dezembro de 2017, e o zagueiro, que pode conquistar seu primeiro título pelo Corinthians neste final de semana, também chamou a atenção de outros times do futebol brasileiro. O rival São Paulo seria um dos interessados, mas Pablo tratou de “afastar” a polêmica.

“Não chegou nada para mim. Não sei de nada, apenas o que a imprensa falou. Meu pensamento é 100% no Corinthians, estou focado nesta decisão e quero ser campeão”, comentou.

Com menos de seis meses no clube, Pablo pode conquistar o título do Campeonato Paulista no próximo domingo. O Corinthians recebe a Ponte Preta, no estádio de Itaquera, e tem uma larga vantagem, após ter vencido o primeiro jogo da final pelo placar de 3 a 0.

O técnico Fabio Carille ainda não definiu quem será o capitão, que pode levantar o 28º título paulista da história do Timão, na grande decisão. O comandante, assim como Tite, realiza um rodízio entre os jogadores. No último final de semana, o atacante Jô levou a faixa. Para Pablo, um de seus companheiros de defesa merece ser o escolhido.

“Acho que o Cássio, pela história no clube, por tudo que já viveu aqui e todos os títulos que conquistou. Um cara que tem vários títulos, uma identidade enorme. Acho que o Cássio merecia levantar esse título”, exaltou Pablo.

Além do goleiro Cássio, jogador com mais tempo de casa no Timão, Pablo também elogiou outros “experientes” do elenco corintiano. “Nós temos vários jogadores experientes aqui, como Cássio, Fagner, Jô e Jadson, caras que falam mais. O Felipe Bastos também é um deles. Eles tem falado muito com a gente. Eles nos orientam e fazem com que o time mantenha uma concentração muito grande”, completou o zagueiro.