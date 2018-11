Brasileirão Palmeiras chega à penúltima rodada do Brasileirão a uma vitória do título Verdão depende apenas de si contra o Vasco para faturar o decacampeonato; Flamengo terá de torcer por rival para adiar decisão

Sete jogos neste domingo (25), dão andamento à 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, que pode sagrar o campeão da temporada 2018. O Palmeiras, com 74 pontos, já está no Rio de Janeiro, onde encara o Vasco da Gama em São Januário às 16h (de MS). Se vencer, ergue a taça pela décima vez em sua história.

O Verdão encerrou as preparações para o confronto na Academia na tarde de sábado (24), com o elenco sendo escoltado pela torcida até o Aeroporto de Guarulhos. O decacampeonato depende do próprio time do técnico Luiz Felipe Escolari, que entra em campo com força total, inclusive com Gustavo Scarpa (que volta de suspensão).

O confronto, porém, não promete ser fácil, já que o Vasco entra em campo também com uma missão importante: com 42 pontos e na 14ª posição da tabela, o Cruzmaltino precisa da vitória para afastar o risco de rebaixamento para a Série B. Para isso, o técnico Alberto Valentim deve repetir o time que venceu o São Paulo por 2 a 0 na rodada anterior, incluindo Maxi Lopez no ataque –o time, porém, tem os desfalques de Ramon, Rildo, Bruno Silva, Breno e Marcelo Mattos.

Secando – O Palmeiras sairá de campo com o título mesmo se empatar. Neste caso, porém, terá de contar com um tropeço do Flamengo –que, ironicamente, precisa torcer pelo rival Vasco para ainda manter alguma esperança de título.

Com 69 pontos, o Mengão vai a Belo Horizonte (MG) encarar o Cruzeiro (oitavo colocado, com 52 pontos, e sem pretensões na competição, já que o título da Copa do Brasil lhe colocou na Libertadores-2019). Além de secar o Palmeiras, o Flamengo não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória em Minas Gerais para levar a decisão do campeonato para a última rodada. O confronto acontece também às 16h (de MS).

No Beira-Rio (Porto Alegre-RS), o Internacional recebe o Fluminense às 18h. O Colorado é o terceiro colocado, com 65 pontos, já não tendo condições matemáticas de conquistar o título. Porém, está à frente do rival Grêmio (quarto, 62), que joga em Salvador (BA) contra o Vitória às 16h. O Tricolor carioca é o 13º, com 42 pontos, e ainda corre risco de rebaixamento. Já o Rubro-Negro baiano, com 36 pontos, é o vice-lanterna do Brasileirão, e precisa vencer e contar com combinações de resultados para não cair para a Segundona.

O Atlético-PR (sétimo, 53 pontos) recebe o Ceará (15º, 42) na Arena da Baixada às 16h, sonhando com uma vaga na Pré-Libertadores –que se tornou possível diante do tropeço do Atlético-MG diante do Santos, no sábado (24). O Vovô, por sua vez, luta para também fugir do rebaixamento.

Bahia (11º, 47 pontos) e América-MG (18º, 37) duelam no Independência, em Belo Horizonte, às 18h, em uma partida que tem mais interesse para o Coelho, que briga para não cair para a Série B.

O Corinthians recebe a Chapecoense em Itaquera às 18h. O Alvinegro paulista está entre os classificados para a Copa Sul-Americana, posição que, para ser mantida, depende de uma vitória hoje. Já o Índio Condá, com 40 pontos, é o 16º colocado, e precisa vencer para se manter na Série A em 2019.

A rodada termina na segunda-feira (26) com dois jogos, com início marcado para as 19h: o Botafogo (10º, 48 pontos) enfrenta o Paraná Clube (último, 22 pontos, já rebaixado) no Engenhão; enquanto o São Paulo (quinto, 62) busca a reabilitação na tabela perante o Sport (17º, 38) no Morumbi.