Esporte Palmeiras encara Atlético Tucumán por vaga nas oitavas de final

Foto: Djalma Vassão/Gazeta Press

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Palestra Itália, o Palmeiras enfrenta o Atlético Tucumán em seu último compromisso pela fase de grupos da Copa Libertadores. Os dois clubes chegam ao confronto com chances de classificação às oitavas de final.

Com 10 pontos ganhos, o Palmeiras lidera o Grupo 5 e avança no torneio continental mesmo em caso de derrota por um gol de diferença. Já o Atlético Tucumán tem sete pontos, dois a menos que o Jorge Wilstermann, e precisa ganhar por dois gols de vantagem para avançar sem depender do jogo dos bolivianos contra o Peñarol.

De olho no confronto decisivo com o Atlético Tucumán, o Palmeiras poupou seus principais jogadores durante a derrota por 1 a 0 contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, na noite de sábado. O goleiro Fernando Prass, o volante Tchê Tchê e o atacante Willian foram os únicos titulares em Santa Catarina.

Com Felipe Melo suspenso por seis jogos na Copa Libertadores, o volante Thiago Santos será escalado por Cuca como titular diante do Atlético Tucumán. No ataque, Roger Guedes treinou na vaga de Willian, mas o segundo pode substituir Miguel Borja, que sentiu o joelho esquerdo no rachão de terça-feira.

“Um empate ou derrota por um nos um gol nos classificam, mas não podemos jogar em cima disso. Temos que entrar para ganhar”, disse Thiago Santos, conhecido por sua disposição na marcação. “Podem esperar um jogador que dá a vida pelo time”, avisou.

Para o Atlético Tucumán, o confronto com o Palmeiras é um dos mais importantes da história. Diante da chance de conquistar uma inédita vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, centenas de torcedores foram ao aeroporto para apoiar o elenco no embarque.

“Tomara que possamos concretizar esse feito. Sabemos o que significa o Palmeiras, mas temos um grande time e podemos jogar de igual para igual com qualquer um”, declarou David Barbona, uma das esperanças de gol da equipe argentina em São Paulo.

Na tentativa de vencer o Palmeiras por dois gols de diferença, o Atlético Tucumán terá um desfalque expressivo. Autor de cinco gols na Copa Libertadores, o atacante Fernando Zampedri recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo sobre o Peñarol e, além de suspenso, está lesionado.