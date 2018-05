Esportes Paquetá foi recomendado ao Milan por Ronaldinho, diz jornal italiano A informação foi publicada pelo diário “Corriere dello Sport”

O jogador Lucas Paquetá (Flamengo). Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O jornal italiano “Corriere dello Sport” publicou nesta quarta-feira (2) que Ronaldinho Gaúcho recomendou Lucas Paquetá ao Milan.

O veículo esportivo ainda encheu Paquetá de elogios, destacando seus “dribles e chutes” e sua “personalidade”.

Além do Milan, a Juventus e a Lazio também estariam interessadas em contratar o jovem meia do Flamengo. Paquetá está com 21 anos e tem contrato com o time carioca até o fim de 2020, com uma multa rescisória de 38 milhões de euros.

Sobre Ronaldinho, vale lembrar que ele Milan e assinou com o Flamengo, em 2010.