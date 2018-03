Perdeu algum lance? Confira os resultados da rodada do fim de semana Os destaques do domingo foram o clássico “Atlético x Cruzeiro” e Santos x Corinthians”

Foto: © Bruno Cantini / Atlético

Se você desligou do mundo do futebol neste fim de semana, não se preocupe, pois separamos aqui os resultados dos principais jogos que ocorreram nos gramados do Brasil e do mundo.No domingo (4), um dos destaques foi o clássico mineiro entre Atlético e Cruzeiro, pelo estadual. A Raposa venceu o duelo por 1 a 0, com gol de Raniel. Já pelo Paulistão, o Santos encarou o Corinthians e arrancou um empate aos 41 do segundo tempo, com Diogo Vitor. O confronto terminou em 1 a 1.

Na Europa também tivemos clássico. O Barcelona recebeu o Atlético de Madrid no Camp Nou e venceu a partida por 1 a 0, com gol do craque Lionel Messi.

Confira abaixo os principais resultados do domingo (4) e do sábado (3):

DOMINGO, 4/03

Campeonato Mineiro

Atlético-MG 0 x 1 Cruzeiro

América-MG 2 x 1 Democrata

Campeonato Baiano

Vitória 2 x 1 Jacobina

Juazeirense 1 x 2 Bahia

Campeonato Carioca

Fluminense 2 x 1 Volta Redonda

Vasco 4 x 3 Boavista

Campeonato Paulista

Santos 1 x 1 Corinthians

Linense 1 x 2 São Paulo

Campeonato Catarinense

Inter de Lages 0 x 0 Chapecoense

Joinville 0 x 2 Avaí

Figueirense 0 x 0 Tubarão

Campeonato Gaúcho

Juventude 0 x 2 Grêmio

Campeonato Paranaense

Cianorte 2 x 2 Paraná

Coritiba 0 x 3 Maringá

Campeonato Pernambucano

Santa Cruz 3 x 2 Belo Jardim

Salgueiro 1 x 1 Sport

Campeonato Inglês

Brighton 2 x 1 Arsenal

Campeonato Francês

Montpellier 1 x 1 Lyon

Campeonato Inglês

Manchester City 1 x 0 Chelsea

Campeonato Alemão

Freiburg 0 x 4 Bayern de Munique

SÁBADO, 3/4

Campeonato Francês

Troyes 0 x 2 PSG

Campeonato Italiano

Lazio 0 x 1 Juventus

Napoli 2 x 4 Roma

Campeonato Espanhol

Real Madrid 3 x 1 Getafe

Campeonato Carioca

Flamengo 1 x 0 Botafogo