ESPORTE Prefeito lança projeto de vôlei para jovens no Parque Jacques da Luz Evento contará com a presença da campeã olímpica Fofão

Projeto pretende atender 120 jovens da Capital Foto: Divulgação/Assessoria

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) lançará, hoje, quinta-feira (21), às 9h, nas Moreninhas, o projeto Viva Vôlei, voltado para crianças, jovens e adolescentes com idade entre 7 e 14 anos no Parque Jacques da Luz.

Conforme os organizadores do evento, a solenidade contará com a presença da ex-jogadora da seleção brasileira e campeã olímpica Hélia Souza Pinto, a Fofão, embaixadora do projeto.

Uma parceria entre a Fundação Municipal de Esporte (FME) e a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) que pretende atender 120 jovens.

A Fundação Municipal de Esporte (Funesp) é responsável pelos professores, estrutura do local, captação de alunos e execução das atividades e a CBV fornecerá coletes específicos e todo o material esportivo, além da capacitação pedagógica.

O público poderá prestigiar a apresentação de Capoeira, Ginástica Rítmica e Ballet com os alunos das oficinas já existentes no local de lançamento do projeto.

INSCRIÇÃO

O Projeto Viva Vôlei é voltado para crianças, jovens e adolescentes com idade entre 7 e 14 anos e em campo Grande acontecem no Parque Jacques da Luz, às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h.

Os interessados em participar do Projeto Viva Vôlei deverão retirar a ficha de inscrição no local da atividade, no Parque Jacques da Luz, e entregá-la preenchida e assinada pelos pais ou responsáveis, com a documentação necessária. O Projeto tem dois professores que desenvolvem as ações recreativas de forma simples para o entendimento das técnicas e fundamentos da modalidade, e podem participar até 24 jovens por turma.