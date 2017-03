Prefeitura inicia oficina gratuita de tÃªnis no Parque do SÃ³ter

Capital Prefeitura inicia oficina gratuita de tênis no Parque do Sóter

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), inicia nesta segunda-feira (27) as oficinas de Tênis. A atividade é gratuita e acontece todas as segundas e quartas-feiras, das 6h às 7h, no Parque Ecológico do Sóter.

Os interessados podem fazer as inscrições no Parque. São oferecidas vagas para iniciantes nas categorias infantil e adulto. A Funesp também realiza oficina de tênis no Centro Olímpico da Vila Nasser, todas as terças e quintas-feiras, das 7h às 10h.

Com o objetivo de movimentar os campo-grandenses de diversas faixas etárias, além do Tênis, a Funesp desenvolve no Parque Sóter oficinas de ginástica, caminhada, corrida, alongamento, capoeira, tênis, funcional, vôlei de praia, ATI, pilates, futebol, xadrez e esportes radicais.

Confira a programação completa de atividades no Parque Sóter:

Tênis – segunda e quarta-feira – 6h às 9h

Pilates – quarta e sexta-feira – 6h15 às 7h15

ATI – terça e quinta-feira – 6h20 às 7h20

ATI – terça e quinta-feira – 8h às 9h

Grupo de Corrida – segunda a quinta-feira – 6h30 às 7h30

Avaliação física – terça e quinta-feira – 7h às 8h

Ginástica – segunda-feira e sábado – 7h às 8h

Treinamento funcional- terça e quinta-feira – 7h às 8h

Capoeira – terça e quinta-feira -7h20 às 8h20

Avaliação física – segunda e quarta-feira – 10h às 11h

Xadrez – sábado – 16h às 17h

Esportes radicais – sábado – 17h às 18h

Luta olímpica – terça a sexta-feira – 17h30 às 18h30

Capoeira – segunda e quarta-feira – 17h30 às 18h30

ATI – segunda e quarta – 17h30 às 18h30

ATI – terça e quinta-feira – 17h30 às 18h30