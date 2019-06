ESPORTE Professor de MS é indicado a Prêmio Internacional de Artes Marciais Sensei Hélio é professor desta arte a mais de 40 anos, fundador da Associação Muryokan

Foto: Divulgação

O professor de Karatê, Sensei Hélio Arakaki, concorre ao prêmio “Great Master of the Year”, no português ("Grande Mestre do Ano”), é O campo-grandense e representará a Capital e Mato Grosso do Sul na premiação que acontece de 27 a 28 de Julho, em Ilha do Sal, na República do Cabo Verde, continente Africano.

A honrosa indicação veio através da Cabo Verde Hall of Fame, organizadora do International Martial Arts Hall of Fame, que todos os anos premia os melhores do mundo nas Artes Marciais.

A votação acontece na Rede Social Facebook, através da plataforma inserida no grupo denominado Cabo Verde Hall of Fame e mais análise do currículo dos candidatos postulantes ao prêmio.

Para votar é bem simples, basta entrar na página do grupo, clicar em entrar, após aceito pelos administradores no grupo, vá até a categoria “Grande Mestre do Ano”, escolha a opção Hélio Arakaki/Brasil.

Sensei Hélio é professor desta arte a mais de 40 anos, fundador da Associação Muryokan, que fica na rua 14 de Julho, n. 635, no Centro de Campo Grande.

Atualmente, o professor é presidente do Conselho de Mestres da Federação de Karatê do Mato Grosso do Sul (FKMS) e um dos principais responsáveis pelo salto de qualidade em que o karatê de MS deu no de 2018 até o presente momento.

“Muito feliz com esta importante indicação, mostra um reconhecimento impar ao meu trabalho, só tenho a agradecer a minha família por todo apoio, agradecer também a todos meus alunos e ex-alunos, aos pais, enfim a todos que sempre confiaram em mim e me incentivaram”, disse Hélio Arakaki.