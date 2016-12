Futebol Proposta da China pode tirar zagueiro Pepe do Real Madrid em 2017

Foto: Reprodução

O zagueiro Pepe, colecionador de títulos com a camisa do Real Madrid, pode deixar o time espanhol em 2017. Com duas propostas de clubes chineses mais atraentes do ponto de vista financeiro, o jogador já pensa no futuro longe do time europeu, de acordo com informação publicada pelo jornal Marca.

Pepe tem contrato com o Real Madrid até o próximo dia 30 de junho e atualmente as negociações para alcançar uma eventual renovação estão paralisadas. O Hebei Fortune, treinado pelo chileno Manuel Pellegrini, oferece ao atleta 10 milhões de euros por temporada, muito mais do que o time espanhol.

O principal entrave para uma renovação é o tempo de contrato. Pepe deseja assinar por mais dois anos e o clube acena com um ano de compromisso, com opção para mais um dependendo do rendimento em campo, já que Pepe completa 34 anos de idade em fevereiro.

Contratado pelo Real Madrid em 2007, Pepe esperava ser mais valorizado, principalmente após um novo título da Copa dos Campeões e da inédita Eurocopa com a seleção portuguesa. Nos últimos meses, porém, as negociações entre as partes esfriaram.

O desejo de disputar a edição da Rússia 2018 da Copa do Mundo é algo que deixa Pepe reticente com a possibilidade de atuar no futebol chinês. Atualmente, ele aguarda uma posição do Real Madrid sobre sua situação contratual e já disse que esperaria até o último momento pelo clube espanhol.