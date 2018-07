Esporte PSG afirma que Neymar já não é mais um jogador intransferível "Só um atleta é intocável no clube parisiense: Kyllian Mbappé, atacante de 19"

Foto: © Getty Images

O jornal catalão “Mundo Deportivo” publicou nesta quinta-feira (19) uma reportagem na qual afirma que o Paris Saint-Germain já não considera mais Neymar um jogador intransferível. No momento, só um atleta é intocável no clube parisiense: Kyllian Mbappé, atacante de 19 anos que foi campeão mundial com a França no domingo passado.

A decisão do PSG de não blinda mais o craque brasileiro vai de encontro a obsessão de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que está em busca de uma grande reforço para compensar a saída de Cristiano Ronaldo, que fechou com a Juventus. Neymar é prioridade no time da capital espanhola.

A publicação catalã afirma ainda que o técnico Thomas Tuchel e o diretor esportivo do PSG, Antero Henrique, já não olham mais com maus olhos a possibilidade de Neymar deixar o clube. Por outro lado, o presidente Nasser Al-Khelaïfi quer a permanência do brasileiro, mas aceitaria a venda do camisa 10 por um valor que pode passar dos 200 milhões de euros.

Fonte: Notícias ao Minuto. [Clique aqui para ver a matéria original].