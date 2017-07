Esportes PSG fará apresentação "espetacular" de Neymar em Paris O craque brasileiro dará adeus a Barcelona.

O jogador brasileiro Neymar. Foto: Getty Images.

A prefeitura de Paris condeceu uma autorização para o Paris Saint-Germain realizar a apresentação de Neymar num emblemático local emblemático da mundialmente famosa “cidade luz”. Sem qualquer objeção, a câmara municipal aprovou o pedido do PSG, que planeja fazer uma festa “espetacular” para a chegada do craque brasileiro ao clube.

Cumprindo compromissos publicitários na China, Neymar é esperado no Catar nesta terça-feira (1º), quando deve fechar com o clube francês e realizar exames médicos. A expectativa é que a festa de apresentação em Paris ocorra na quarta-feira (2) ou, no máximo, na quinta (3).

A polícia parisiense já está ciente do evento e já prepara um grande contingente de homens para garantir a segurança da apresentação de Neymar.