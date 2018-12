94ª edição da São Silvestre Queniana vence a São Silvestre e brasileiras ficam fora do pódio Sandrafelis Chebet Tuei, de 20 anos, arrancou na parte final do trajeto, garantindo o título

Aqueniana Sandrafelis Chebet Tuei, 20, venceu na manhã desta segunda-feira (31) a prova feminina da 94ª edição da São Silvestre.

Tuei vinha atrás da compatriota Pauline Kamulu até a subida da Brigadeiro Luis Antônio, mas imprimiu ritmo forte na parte final do trajeto e garantiu o título.

Assim como na categoria masculina, as africanas vêm dominando a São Silvestre nas últimas edições.

Desde que o Brasil venceu pela última vez a prova, em 2006, com Lucélia Peres, as quenianas venceram nove vezes, além de três vitórias de etíopes. Com informações da Folhapress.