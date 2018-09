Inscrições Rádio Clube abre inscrições para torneio com 180 tenistas e prêmio de R$ 2 mil em Campo Grande Disputas acontecem nas quadras de saibro da Unidade II

O Rádio Clube em Campo Grande abriu inscrições para o Rádio Clube Open de Tênis, que acontece de 18 a 28 de outubro, nas quadras do clube campo, na Capital. 180 tenistas são esperados e a premiação principal é de R$ 2 mil reais. A prazo para se inscrever vai até 14 de outubro.

Os competidores são sócios tenistas e convidados, nas categorias masculina, feminina, com chaves de simples e de dupla, nas classes Primeira, Segunda, Terceira, Quarta e Iniciante.

Nos dias de semana os jogos serão realizados a partir das 18h e aos finais de semana a partir das 08h, nas quadras de saibro da unidade II. As disputas serão em melhor de três sets e os finalistas de todas as classes e categorias receberão seus respectivos troféus.

Também é esperada a participação de competidores dos diversos clubes de Campo Grande e cidades do interior.

Maiores informações poderão ser obtidas diretamente com o diretor do torneio, Adonias Silva, pelo (67) 9 9912-1561 ou com o coordenador-técnico, Marcos Guimarães (67) 9 9106-3171.