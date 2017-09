Futebol Real Madrid renova o contrato de Marcelo e novo vínculo vai até 2022

Pouco depois de pegar um gancho de dois jogos pela Liga Espanhola, o lateral-esquerdo Marcelo recebeu uma boa notícia. O Real Madrid anunciou a renovação do contrato do jogador brasileiro até junho de 2022. Antes, o vínculo do atleta expirava em 2020.

Marcelo chegou ao Real Madrid em 2007, após se destacar no Fluminense. Pelo time espanhol, o brasileiro já disputou 413 partidas e marcou 28 gols.